Корреспондент WSJ Гершкович не признал вину
Корреспондент WSJ Гершкович, обвиненный в шпионаже, не признал вину
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал себя виновным по делу о шпионаже. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Подсудимый свою вину не признал», — сказала пресс-секретарь.
Гершковича обвинили в сборе секретных сведений о работе «Уралвагонзавода». Он уже выступил с последним словом. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Огласят его сегодня в 17:00 по местному времени (15:00 — по московскому).
Ранее в июне американец Пол Уилан, отбывающий в России 16-летний тюремный срок за шпионаж, попросил Белый дом принять решительные меры, чтобы он и Гершкович сумели вернуться в США.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах договорится с российской стороной об освобождении журналиста.