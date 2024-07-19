Корреспондент WSJ Гершкович не признал вину

Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал себя виновным по делу о шпионаже. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Подсудимый свою вину не признал», — сказала пресс-секретарь.

Гершковича обвинили в сборе секретных сведений о работе «Уралвагонзавода». Он уже выступил с последним словом. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Огласят его сегодня в 17:00 по местному времени (15:00 — по московскому).

Ранее в июне американец Пол Уилан, отбывающий в России 16-летний тюремный срок за шпионаж, попросил Белый дом принять решительные меры, чтобы он и Гершкович сумели вернуться в США.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах договорится с российской стороной об освобождении журналиста.