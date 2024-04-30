Трамп обязался договориться об освобождении арестованного в России журналиста | 360°

Мир 30 апреля 2024, 17:36 Трамп обязался договориться об освобождении арестованного в России журналиста Трамп пообещал после победы на выборах добиться освобождения Гершковича РИА «Новости»

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Экс-лидер США Дональд Трамп заверил американцев, что в случае победы на выборах он сможет договориться с российской стороной и освободить арестованного корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом бывший президент заявил журналу Time.

«Вот разница между мной и [президентом США Джо] Байденом: я добьюсь его (Гершковича — прим. ред.) освобождения», — подчеркнул политик.

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Трамп отметил, что раньше у него было много важных задач, поэтому он не занимался вопросом освобождения американского журналиста.

«Наверное, потому что у меня много других дел, над которыми я работаю», — признался республиканец.

Ранее новостной сайт Axios предположил, что в случае победы Трампа вице-президентом США может стать губернатор Северной Дакоты Дуглас Бергам. Бывший президент часто упоминал его в дискуссиях и пригласил на пасхальный ланч в свое имение Мар-а-Лаго. По мнению штаба Трампа, Бергам может привлечь «поддержку умеренных избирателей».