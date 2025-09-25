Корпус детской больницы в Москве эвакуировали из-за короткого замыкания

В центре Москвы в одном из корпусов Филатовской детской больницы произошло замыкание проводки при проведении плановых работ в электрощитовой. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Детей и медицинский персонал оперативно эвакуировали, разместив их в других корпусах клиники. Никто из пациентов, их родственников и врачей не пострадал.

«Оперативно все последствия были устранены. Больница продолжает работать в обычном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

В МЧС добавили, что после замыкания на первом этаже клиники произошло возгорание на площади 0,5 квадратного метра. Огонь удалось быстро ликвидировать.

Ранее стало известно, что из-за замыкания загорелась электричка с пассажирами в Краснодарском крае. Пламя охватило три вагона состава. Обошлось без пострадавших. Пассажиры выбрались из поезда самостоятельно.