Электричка с пассажирами загорелась в Краснодарском крае
СК назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара в поезде на Кубани
Пламя охватило три последних вагона электрички с пассажирами в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что пламя вспыхнуло во время прохода состава между станциями Новоминская и Стародеревянковская.
Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Находившиеся внутри горящих вагонов пассажиры эвакуировались самостоятельно.
К 15:27 по московскому времени спасатели полностью потушили пожар. На месте работали 18 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники.
Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального управления на транспорте СК России начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.
Ранее стало известно, что в Амурской области с рельсов сошел пассажирский поезд. Погибли два человека.