Сегодня 17:04 Электричка с пассажирами загорелась в Краснодарском крае СК назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара в поезде на Кубани

Пламя охватило три последних вагона электрички с пассажирами в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что пламя вспыхнуло во время прохода состава между станциями Новоминская и Стародеревянковская.

Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Находившиеся внутри горящих вагонов пассажиры эвакуировались самостоятельно. К 15:27 по московскому времени спасатели полностью потушили пожар. На месте работали 18 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники. Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального управления на транспорте СК России начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

