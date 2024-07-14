Корова застряла в болоте в Троицком округе Москвы

Источник 360.ru: спасатели приступили к эвакуации коровы из болота в Москве

Корова увязла в болоте в деревне Исаково в московском районе Михайлово-Ярцевское. Об этом сообщил источник 360.ru.

Спасатели прибыли на место ЧП.

«Корова застряла в болоте, приступаем к эвакуации», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее операцию по спасению коровы проводили в Севастополе — сотрудники МЧС шесть часов вытаскивали ее из колодца. Животное по кличке Ромашка провалилось в заброшенный колодец из бута в селе Гончарном.

Специалисты откачали воду, а затем подняли корову с помощью крана. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что операция по спасению животного прошла успешно. По его словам, Ромашка не пострадала и скоро «станет мамой».