Коротнувшая стиральная машина привела к смертельному пожару в Смоленске

Стиральная машина стала источником возникновения огня, в котором погибли двое жителей Смоленска. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС , бытовая техника вспыхнула во время работы.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире пятиэтажки на улице 25 Сентября глубокой ночью.

Прибывшие по вызову соседей пожарные потушили пламя на площади в три квадратных метра. В ходе осмотра помещения они нашли тела двух погибших жильцов, наглотавшихся дыма.

В Ростовской области местный дачник решил сжечь гнездо земляных ос, которые устроились на его участке. Но мужчина не принял во внимание жаркую погоду и большое количество сухостоя на земле. Пламя перекинулось сначала на его дом, а потом и на соседние постройки. В результате сгорело 17 строений. Борца с осами задержали в рамках возбужденного уголовного дела.