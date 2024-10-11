Коротнувшая стиральная машина привела к смертельному пожару в Смоленске

Стиральная машина стала источником возникновения огня, в котором погибли двое жителей Смоленска. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, бытовая техника вспыхнула во время работы.
В ведомстве уточнили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире пятиэтажки на улице 25 Сентября глубокой ночью.
Прибывшие по вызову соседей пожарные потушили пламя на площади в три квадратных метра. В ходе осмотра помещения они нашли тела двух погибших жильцов, наглотавшихся дыма.
В Ростовской области местный дачник решил сжечь гнездо земляных ос, которые устроились на его участке. Но мужчина не принял во внимание жаркую погоду и большое количество сухостоя на земле. Пламя перекинулось сначала на его дом, а потом и на соседние постройки. В результате сгорело 17 строений. Борца с осами задержали в рамках возбужденного уголовного дела.
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