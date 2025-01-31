Короткое замыкание напугало учеников раменской школы
Короткое замыкание в одной из школ в Раменском приняли за пожар
Днем 31 января в учебном классе школы № 19 в Раменском произошло короткое замыкание, задымился компьютер. Об 360.ru сообщили в МЧС по Московской области.
«Произошло короткое замыкание без возгорания», — отметили в ведомстве.
На период тушения школьников эвакуировали. Последствия короткого замыкания успешно ликвидировали, учебный процесс продолжился
Источник 360.ru уточнил, что короткое замыкание произошло в кабинете социальных педагогов. По его версии, начался пожар.
«Компьютер загорелся у социальных педагогов. Затем начали гореть шторы, а потом уже кабинет», — рассказал он.
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