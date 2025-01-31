Короткое замыкание напугало учеников раменской школы

Короткое замыкание в одной из школ в Раменском приняли за пожар

Днем 31 января в учебном классе школы № 19 в Раменском произошло короткое замыкание, задымился компьютер. Об 360.ru сообщили в МЧС по Московской области.

«Произошло короткое замыкание без возгорания», — отметили в ведомстве.

На период тушения школьников эвакуировали. Последствия короткого замыкания успешно ликвидировали, учебный процесс продолжился

Источник 360.ru уточнил, что короткое замыкание произошло в кабинете социальных педагогов. По его версии, начался пожар.

«Компьютер загорелся у социальных педагогов. Затем начали гореть шторы, а потом уже кабинет», — рассказал он.

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