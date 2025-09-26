Мексиканская школьница умерла после увеличения груди отчимом-хирургом

Внезапная смерть 14-летней мексиканской школьницы после операции по увеличению груди и подтяжки ягодиц подвела ее отчима — пластического хирурга — под уголовное дело об убийстве по неосторожности. Подробности происшествия сообщила газета La Voz .

В больницу девочка попала через несколько дней после перенесенной операции и впала в кому, в которой провела неделю. Врачи диагностировали у школьницы отек мозга и проблемы с сердцем.

В официальном заключении экспертизы указали, что причиной смерти школьницы стала коронавирусная инфекция. О том, что девочка увеличила грудь, отец узнал только на похоронах, когда увидел труп. Его бывшая жена заявила, что ничего не знала о планах дочери.

«Мы осмотрели тело и нашли грудные импланты, а также шрамы. Похороны мы остановили и попросили провести вскрытие, чтобы установить точные причины смерти», — заявил отец школьницы.

В смерти дочери он обвинил жену и ее нового мужа: 45-летний пластический хирург провел девочке операцию в честь дня рождения. Возрастных ограничений на косметические процедуры в Мексике нет.

Генеральная прокуратура заявила, что завела уголовное дело о смерти по неосторожности. Отчима девочки задержали, а его медицинскую лицензию приостановили.

«Это может быть непреднамеренным убийством или профессиональной медицинской халатностью. Окончательные выводы можно сделать по результатам расследования», — заявил представитель ведомства.

Дело оказалось настолько громким что президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила Министерству внутренних дел проследить за ходом расследования, чтобы гарантировать законность процесса.

