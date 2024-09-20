Контролеры отобрали проездные документы у ребенка на станции метро «Курская»

На станции метро «Курская» в Москве разразился скандал, сообщил источник 360.ru. Участниками конфликта, по его информации, стали контролеры.
«Забрали проездные документа у ребенка», — уточнил собеседник 360.ru.
На месте работает полиция. Другие подробности случившегося уточняются.
В июле в столичной подземке также разразился скандал. Мужчина пытался выгнать девушку из вагона метро из-за ее внешнего вида. Пассажира не устроила длина волос потерпевшей — стрижка якобы была слишком короткой. МВД организовало проверку по факту случившегося.