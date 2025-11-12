Контрабандисты вывезли из Забайкалья лес на миллиард рублей

В Забайкалье преступники контрабандой вывезли лес на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«Свыше миллиарда рублей — такова стоимость леса, который контрабандой вывезли из России участники преступного сообщества», — написала она.

По версии следствия, в 2012 году житель Забайкальского края и гражданин одной из стран Восточной Азии создали преступную группировку. В нее вошли трое россиян и трое иностранцев, проживающих в Забайкальском крае и Бурятии. Они занимались нелегальной заготовкой древесины, ее переработкой и оформлением фиктивных документов для вывоза из России.

Сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте совместно с региональным управлением ФСБ России оперативно выявили и прекратили преступную деятельность группы злоумышленников. Правоохранители возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд.

Ранее таможенники и полицейские Пермского края выявили контрабанду 1,5 тысяч кубометров хвойной древесины. По данным следствия, россиянин незаконно вывез древесину на территорию Азербайджана. Стоимость контрабанды леса превысила 13 миллионов рублей.