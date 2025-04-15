Контрабанду леса на 13 млн рублей вывезли из Пермского края в Азербайджан

Таможенники совместно с полицейскими Пермского края обнаружили факт контрабанды 1,5 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Стоимость леса составила более 13 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

По данным ведомства, подозреваемый, гражданин России, незаконно вывез древесину на территорию Азербайджана. Для этого он предоставил декларации с поддельными документами.

Против контрабандиста возбудили уголовное дело. Речь идет о совершении не менее шести эпизодов преступления. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.