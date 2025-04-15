Контрабанду леса на 13 млн рублей вывезли из Пермского края в Азербайджан

Таможенники совместно с полицейскими Пермского края обнаружили факт контрабанды 1,5 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Стоимость леса составила более 13 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.
По данным ведомства, подозреваемый, гражданин России, незаконно вывез древесину на территорию Азербайджана. Для этого он предоставил декларации с поддельными документами.
Против контрабандиста возбудили уголовное дело. Речь идет о совершении не менее шести эпизодов преступления. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Земельные инспекторы проверили свыше 40 тысяч участков в Подмосковье с января
Еще 5 тысяч домов в Подмосковье получили газ по президентской программе
Не грех, но излишество. Священник — о куличах в форме храма
Совфед одобрил проект ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Благоустройство у стелы в поселке Красково в Люберцах завершат к 9 мая
День Александра Овечкина провозгласили в Вашингтоне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте