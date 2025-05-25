Контейнеровоз с русским капитаном запросил помощи у берегов Индии

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии, направляющийся в индийский город Кочин, запросил помощь после того, как опасно накренился в море. Об этом сообщило издание India Express со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Судно попало в аварию в 38 морских милях от побережья Кочина, многие контейнеры упали в воду.

ВМС Индии и береговая охрана организовали спасательную операцию и эвакуировали 12 из 24 членов экипажа, находящихся на борту контейнеровоза. В операции задействовали один корабль ВМС Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier.

«Трое членов экипажа все еще находятся на судне. Среди членов экипажа — капитан из России, еще 20 человек — с Филиппин, двое — из Украины и один — из Грузии», — уточнило издание.

Судно вышло из порта Вижиньям 23 мая и должно было прибыть в порт Кочина в субботу, 24 мая.

По данным издания, позднее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Керала объявило тревогу по всему побережью. Упавшие в море контейнеры с топливом могут быть выброшены на побережье Кералы. Живущих на берегу людей и рыбаков попросили к ним не прикасаться. Также существует вероятность, в ряде районов может образоваться нефтяное пятно.

Ранее в Приморье рыбаки едва не погибли, когда их катер чуть не затянуло под контейнеровоз «Мария Сочи». Они спаслись в последний момент, руками отталкиваясь от грузового судна.