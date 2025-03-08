Контейнеровоз протаранил нефтяной танкер у берегов Стамбула

Нефтяной танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула

Контейнеровоз Orita врезался в 270-метровый нефтяной танкер Mia класса Suezmax, стоявший на якоре в нескольких километрах от берега у стамбульского района Бейликдюзю. Об этом сообщило издание Iha .

В результате удара произошел разрыв балластной цистерны нефтяного танкера. Стало известно, что из прорвавшегося резервуара в море вылилась загрязненная мазутом вода.

Источники Iha дополнили, что 130-метровый контейнеровоз Orita в момент столкновения дрейфовал. Капитан этого судна пытался пройти на якорную стоянку.

Руководство порта уже направило к судам буксиры. Они останутся в зоне аварии до утра — в качестве меры предосторожности.

Как уточнили местные власти, пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас службы береговой охраны устраняют последствия аварии и собирают разлившиеся нефтепродукты. Причины столкновения устанавливаются.

Ранее два судна столкнулись в Черном море.