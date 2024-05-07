Консьержка в Москве устроила самосожжение на рабочем месте | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 06:12 Консьержка в Москве устроила самосожжение на рабочем месте Источник 360.ru: на улице Менжинского в Москве консьержка устроила самосожжение РИА «Новости»

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В многоэтажке на северо-востоке Москвы произошел пожар в комнате консьержки. Женщина устроила акт самосожжения и попала в больницу, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы в 02:09 вызвали в 16-этажный дом по улице Менжинского, 32 корпус 3. Произошло возгорание в комнате консьержки, сама женщина не могла выйти из нее. В доме сработала автоматическая система дымоудаления.

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Приехавшие на место спасатели не обнаружили внешних признаков возгорания, а когда вошли в подъезд, узнали его истинную причину. Консьержка из личных побуждений устроила акт самосожжения. Вызвали скорую помощь и передали пострадавшую медикам.

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