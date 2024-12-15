Грузовик с газовыми баллонами вспыхнул в Зеленограде

Утром в воскресенье на одной из парковок в Зеленограде вспыхнул грузовой автомобиль с тремя газовыми баллонами в кузове. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома № 3 по Проектируемому проезду № 707. К месту прибыли экстренные службы, которые зафиксировали факельное горение с выбросом огня на один метр.
В задней части горящего авто обнаружили три газовых баллона. Возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать, пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
Ранее 15 декабря ангары загорелись в промышленной зоне на севере Москвы.
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