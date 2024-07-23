Конфликт двух женщин в Ростове-на-Дону перерос в стрельбу с пострадавшим

Выстрелы раздавались в микрорайоне Суворовский. По предварительным данным, между женщинами около магазина начался конфликт. Потом к ним подбежали несколько мужчин и кто-то открыл стрельбу. В итоге одного из них ранили в ногу. На место ЧП прибыли врачи скорой помощи и сотрудники Росгвардии.

Ранее неизвестный начал стрелять в отделе полиции в Армении. По данным журналистов, это был вооруженный винтовкой иностранец. Он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе происшествия пострадали два человека, одного из них доставили в университетскую больницу с ранением груди.