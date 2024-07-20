Неизвестный устроил стрельбу в отделении полиции в Армении

Shamshyan: в Армении иностранец открыл огонь в полицейском участке, двое ранены

Фото: Global Look Press

В Армении неизвестный мужчина начал стрелять по людям в отделе полиции. Об этом сообщил местный портал Shamshyan.

Стрельба произошла в Котайкской области страны. Огонь по полицейским, по данным портала, открыл вооруженный винтовкой иностранец.

Известно минимум о двух пострадавших. Мужчину 45-50 лет доставили в университетскую больницу № 1 имени Гераци с ранением груди.

По данным «Sputnik Армения», стрелявшим был выходец из Ирана. Его привезли в участок, где злоумышленник отобрал автомат у одного из правоохранителей. Мужчина пытался покончить собой, а потом открыл беспорядочную стрельбу.

Журналисты уточнили, что ранения получили сам стрелявший и двое полицейских. Следственный комитет Армении уже возбудил уголовное дело, идет служебное расследование.

В Харькове 20 июля неизвестный начал стрелять по прохожим на улице.

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