Кондуктор и контролер избили петербуржца за отказ повторно оплатить проезд

Кондуктор и контролер избили жителя Санкт-Петербурга за отказ повторно оплатить проезд в автобусе. Об этом сообщил телеканал 78 .

По словам пассажира, кондуктор прекрасно видел, что он оплатил проезд, но все равно потребовал вновь потратить деньги. Когда мужчина отказался, кондуктор позвал на помощь водителя и контролера. Втроем они начали угрожать пассажиру, после чего схватили за куртку и выкинули из автобуса, несмотря на возмущения очевидцев.

Мужчина получил травмы плеча и колена. Он снял побои и обратился в комитет по транспорту и прокуратуру.

В октябре в Раменском водитель автобуса напал на школьника, не оплатившего проезд. Перед этим подросток попросил довезти его бесплатно, сославшись на то, что у него нет денег, но водитель, привезя ребенка к месту назначения, потребовал оплату, а затем начал избивать. Пострадавшего спасли случайные прохожие.