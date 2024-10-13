Водитель автобуса избил подростка в Раменском

Водитель автобуса набросился на подростка с кулаками, когда тот не оплатил проезд в городе Раменское. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

По данным ведомства, юноша попросил водителя автобусного маршрута № 47 довезти его бесплатно, поскольку у него не было денег, чтобы оплатить проезд. Когда поездка завершилась, мужчина стал требовать с него оплату, а потом избил.

В СК отметили, что пострадавшего спасли случайные прохожие. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее житель Воронежа чуть не задушил в маршрутке подростка, который ехал домой после учебы. Во время поездки школьник говорил по телефону. Пассажиру это не понравилось.