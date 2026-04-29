Кондратьев рассказал о мерах, принятых после ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе

Службы приняли максимальные меры для того, чтобы после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе нефтепродукты не попали в Черное море перед началом курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в разговоре с журналистами, видеозапись он опубликовал в своем телеграм-канале .

«Мы на пороге курортного сезона, высокого курортного сезона. Поэтому, конечно, что мы должны сделать? Убраться. Почистить все, что имеем с точки зрения ликвидации чрезвычайной ситуации», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что все службы предприняли максимальные усилия, чтобы нефтепродукты и продукты горения не попали в море. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство держит под контролем ситуацию в Краснодарском крае после чрезвычайного происшествия. По его словам, в ближайшее время в ведомстве ожидают заметных результатов.