Кондитер из Москвы пожаловалась на сталкинг после фото торта для возлюбленного

Кондитеру из Москвы Людмиле начали угрожать после того, как она опубликовала в соцсетях фото с тортом для возлюбленного по имени Александр. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Женщина решила порадовать своего мужчину и испекла ему торт с шуточной надписью. После того как она рассказала об этом в соцсетях, ей начала писать неизвестная под ником «Ягодка» и требовать оборвать все контакты с Александром.

Поначалу Людмила попыталась обратить ситуацию в шутку, но вскоре последовали угрозы ей самой и ее детям. Блокировки не помогли — злоумышленница писала с разных аккаунтов. Тогда женщина обратилась в полицию. Сам Александр уверяет, что понятия не имеет, кто может быть «Ягодкой».

