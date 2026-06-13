Композитор Сапожников и музыковед Воронцовская погибли в ДТП в Петербурге

В результате ДТП в Санкт-Петербурге погибли композитор Владимир Сапожников и музыковед Лариса Воронцовская. Подробности сообщила газета kp.ru .

ДТП произошло в поселке Лисий Нос у берега Финского залива. По предварительной информации, автомобиль Kia, за рулем которого находилась Воронцовская, вылетел на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора.

Электричка снесла легковой автомобиль, иномарку отбросило на ограждение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От удара переднюю часть легковушки смяло практически вдвое.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Уголовное дело пока не возбудили.

Сапожникову был 81 год, Воронцовской — 74 года. Дата и место прощания пока неизвестны.

В Дагестане в середине мая легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближавшимся грузовым поездом. Легковушка после удара оказалась почти полностью смята. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.