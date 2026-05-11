Коммунальщики продолжили устранять аварию на водозаборе в Иркутской области

Ремонтные бригады восстанавливают водоснабжение в городе Бодайбо в Иркутской области, для местных жителей организуют подвоз питьевой и технической воды. Об этом заявил мэр Евгений Юмашев .

Город остается без воды вторые сутки. Чтобы устранить аварию, специалисты монтируют временный водовод и пытаются запустить станцию.

По словам Юмашева, насосы не работают из-за перепада высот. Он обратил внимание, что акватория реки возле станции «Роса» забита льдом.

«Мы делаем гибкий водовод, его подключение напрямую к магистрали подачи на второй водоподъем. Воду будем брать с другой стороны дамбы», — объяснил он.

Мэр добавил, что администрация будет проводить подвоз питьевой воды с поселка Балахнинский. По его словам, ситуация с водоснабжением находится на контроле администрации и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко рассказал, что качество воды в Туапсе соответствует нормам.