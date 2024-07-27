Коммунальщики повредили подземный газопровод в центре Нижнего Новгорода

МЧС: спасатели эвакуировали 50 человек из центра Нижнего Новгорода

Фото: Пресс-служба МЧС

Утечка газа произошла в Нижнем Новгороде — коммунальщики во время земляных работ в центре города задели подземный газопровод. Сотрудники МЧС эвакуировали с места аварии 50 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Коммунальная авария произошла на улице Студеной. Специалисты во время работ задели трубу диаметром 159 миллиметров, экстренные службы оперативно перекрыли подачу газа. В МЧС отметили, что от ведомства на месте работают две единицы техники и восемь сотрудников.

В пресс-службе также уточнили, что угрозы для населения из-за повреждения газопровода нет, ситуация находится под контролем.

Ранее сайт kp.ru предположил, что пожар в многоквартирном доме в Ульяновске мог произойти из-за хранившихся на балконе газовых баллонов или из-за самогонного аппарата. Также в квартире находились взрывоопасные баллоны с газом для установки натяжных потолков. В МЧС допустили, что взорвался самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой.

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