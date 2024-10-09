Коммунальщики погибли при работе в коллекторе в Дагестане

Глава Дербента Кулиев: трое сотрудников МУП спустились в коллектор и погибли

Трое сотрудников муниципальных коммунальных служб погибли в дагестанском Дербенте во время ремонта в канализационном коллекторе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Ахмед Кулиев в Telegram-канале.

По словам градоначальника, ЧП произошло на улице Прибрежной. Первым в коллектор спустился Зайдулла Исрафилов, чтобы закрыть задвижку, но почти сразу потерял сознание.

Ему на помощь спустился директор предприятия Давид Аскеров, который тоже упал без сознания. Помочь коллегам пытался водитель Антон Шалбузов.

В итоге, мужчины умерли на месте, прибывшим на место врачам спасти их не удалось. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту случившегося.

В настоящее время оценивается соблюдение требований безопасности при проведении работ, а также охраны труда. После этого правоохранители рассмотрят вопрос о соответствующем реагировании.

В июле рабочий провалился в канализационный коллектор на строящейся набережной Челябинска. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.