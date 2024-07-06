Рабочий погиб в канализационном коллекторе Челябинска

Провалившийся в канализационный коллектор на строящейся набережной Челябинска рабочий погиб. Об этом со ссылкой на областной главк МЧС сообщило издание 74.ru . В ведомстве заявили, что тело мужчины до сих пор не достали.

Свидетели происшествия в беседе с журналистами отметили, что спасатели и медики прибыли на место с опозданием.

По словам собеседников, рабочего в трубу унес огромный напор воды. Коллеги провалившегося в яму мужчины только через несколько минут остановили работу насосной станции.

«Стали звонить в МЧС — дозвониться невозможно. Трубку сбрасывают, потом перезванивают и снова сбрасывают. Кое-как дозвонились, начали объяснять, что произошло», — рассказала свидетельница происшествия.

По ее словам, медицинская бригада приехала через 15 минут. Спасатели появились еще позже. О том, что рабочий умер, заявили его коллеги, которые спустились в коллектор и попросили о помощи в поднятии трупа.

В пресс-службе областного главка МЧС заявили, что на месте продолжается откачка воды силами пожарно-спасательного гарнизона. В региональном главке СК сообщили, что проверяют все обстоятельства происшествия.

В середине марта от взрыва газа в канализации погибли двое сотрудников коммунальных служб Хасавюрта. В республиканском главке СК заявили, что сдетонировала ацетиленовая газовоздушная смесь, которая скопилась в трубе. В ведомстве добавили, что погибшие работали с нарушением техники безопасности.