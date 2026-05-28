Коммунальщики начали устранять подтопление в Петропавловске-Камчатском

Из-за талого снега в Петропавловске-Камчатском затопило проезжую часть, специалисты начали устранять коммунальную аварию. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Работы ведутся на улице Вольского, на участке задействовали три бригады.

«Дорожные службы занимаются прочисткой ливневых канализационных систем, в том числе с привлечением сторонних специалистов», — уточнили в пресс-службе.

Местная жительница Мила рассказала 360.ru, что вода приблизилась к гаражу.

«Люди пытаются обходить, но кто-то вброд шел, так как там остановка и пешеходный переход в район», — отметила она.

Ранее о возможных подтоплениях предупредили жителей Дагестана. Угроза возникла в ряде сел из-за подъема уровня воды в реках. По данным МЧС, на Акташе расход воды превысил критическую отметку на 20 кубометров в секунду.