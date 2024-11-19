«Вонь стоит ужасная». В Екатеринбурге одну из улиц затопило фекалиями

В Екатеринбурге одну из улиц полностью затопило сточными водами с фекалиями, горожане жалуются на ужасную вонь. Об этом сообщило местное издание E1.ru .

Улице затопило на Широкой Речке.

«Улицу Евгения Савкова между домами № 3, 4, 5, 7, 8 затопило сточными водами. Это произошло вчера вечером. Управляющая компания и „Водоканал“ не могут справиться с проблемой. Вонь стоит ужасная!» — рассказал один из местных жителей.

По его словам, такие потопы происходят регулярно последние полгода.

В пресс-службе «Водоканала» изданию сообщили, что все системы работают в штатном режиме и никакие аварийно-восстановительные работы их специалисты там не проводят. Если жители недовольны, то им следует обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, чтобы решить проблему подтопления.

В конце октября у жительницы Волгограда квартиру залило нечистотами из-за коммунальной аварии, причем дождь из фекалий льется каждый раз, как ее соседи начинают пользоваться туалетом.