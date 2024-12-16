Коммунальная авария оставила без тепла и света жителей Билибина на Чукотке

Жители Билибина пожаловались на отсутствие тепла и света в −24 градуса

Ряд жилых домов микрорайона Восточный в чукотском городе Билибино остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе при температуре ниже -20 градусов. Массового перехода жителей на обогреватели не выдержала проводка. В результате люди оказались не только без тепла, но и света. Об этом в комментарии 360.ru рассказал один из местных жителей.

Он подчеркнул, что отопления нет уже второй день и отсутствие тепла привело к тому, что в подъезде начали лопаться трубы.

«Прошлую ночь хоть на электрообогревателях сидели. Сегодня еще и электричества нет. Не выдерживает проводка из-за того что все включают обогреватели», — заявил он.

В пресс-службе администрации города заявили, что работы по устранению проблемы с теплоснабжением в микрорайоне Восточный продолжаются. Подачу электроэнергии восстановили во все дома.

Для жителей, в квартиры которых тепло так и не вернулось, организовали пункт временного размещения в клубе юного техника.

Ситуацию с коммунальной аварией в Билибине взяла под контроль краевая прокуратура. В ведомстве заявили, что после прорыва на трубопроводе в большую часть домов тепло вернулось в течение часа, но квартиры еще 12 домов пока без отопления.

В рамках проверки сотрудники ведомства проверят соблюдение законодательства об обеспечении теплом жителей, а также проследят за проведением перерасчета при оплате коммунальных услуг.

В начале декабря авария на тепловой электростанции оставила без тепла и света пять районов Амурской области. Муниципальные власти призвали жителей сделать запасы воды, так как из-за отсутствия электроэнергии появился риск прекращения работы электронасосов.