Количество заразившихся гепатитом в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167

Число пациентов, которые заразились гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, увеличилось с 50 до 167. Об этом заявил губернатор Владимир Солодов на ежегодной пресс-конференции.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором. Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации», — процитировал его ТАСС.

Он подчеркнул, что обстановка в онкологическом диспансере чрезвычайно болезненная. После вспышки инфекции в отставку отправили министра здравоохранения Камчатского края, также к дисциплинарной ответственности привлекли главного врача медучреждения и его заместителя.

Что касается причин вспышки заболевания — в этом направлении работают правоохранители, заявил Солодов. Также заканчивают проверку представители Роспотребнадзора. Начались генетические экспертизы, благодаря которым специалисты установят причинно-следственные связи.

В январе этого года на Камчатке провели эпидемиологическое расследование из-за заражения людей вирусными гепатитами В и С в местном онкологическом диспансере. Всем пострадавшим провели КТ с контрастированием. По предварительной информации, именно в кабинете компьютерной томографии был очаг заражения. Возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее у одного из учеников школы в Самаре нашли гепатит А. После случившегося началась проверка.