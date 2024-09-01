Количество пострадавших в ДТП около Щаповского увеличилось до пяти человек

Департамент ГОЧС и ПБ Москвы: в ДТП на ЦКАД один человек погиб, пять пострадали

При столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Новой Москве пострадали пять человек. Один погиб, подтвердила пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В результате ДТП пять человек пострадали. К сожалению, есть погибший», — сообщили спасатели.

Одного из пострадавших госпитализировали. Врачи центра медицины катастроф эвакуировали его дежурным вертолетом Московского авиационного центра. Пожарные подали водяной ствол, чтобы смыть с дороги растекшееся после ДТП топливо.

Авария произошла вечером 1 сентября на 231-м километре Центральной кольцевой автодороги. Госавтоинспекция Москвы сообщила, что один пассажир умер на месте, еще двух увезли в больницу. Источник 360.ru заявлял о пяти пострадавших. В салоне автобуса находились 27 человек, из них большинство самостоятельно выбрались наружу.