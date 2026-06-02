Количество пострадавших от отравления в кафе Пятигорска возросло до 70

В результате массового отравления в кафе в Пятигорске пострадали 70 человек, 59 из них находятся в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставропольского края.

«Семьдесят человек у нас обратились, 59 пациентов в стационаре находятся, 11 получили помощь амбулаторно», — заявили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что ситуация остается под контролем, всем отравившимся медики обеспечили необходимую помощь.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов 30 мая заявил о вспышке острой кишечной инфекции среди посетителей местного кафе. Сначала в больницу попали девять человек. Роспотребнадзор обнаружил у пострадавших маркеры сальмонеллы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее случилось массовое отравление среди сотрудников Красноярского музыкального театра. В больницу попали 28 человек. После случившегося возбудили уголовное дело.