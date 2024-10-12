Колесо шасси разорвалось при посадке самолета в Турции
Разрыв колеса шасси произошел у самолета Boeing 737 при посадке в Турции. Об этом сообщила онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya в соцсети Х.
Лайнер авиакомпании Corendon Airlines выполнял рейс Мюнхен — Анталья. Колесо шасси разорвалось во время посадки, но экипаж самолета продолжил движение по рулежной дорожке.
«В связи с возникшей проблемой к самолету подъехали машины наземного обслуживания. Пассажиров сняли с борта с помощью машин», — отметили на сайте компании.
Во время ЧП никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее пилот турецкой авиакомпании выполнял многочасовой перелет из Сиэтла в Стамбул. В какой-то момент мужчина потерял сознание прямо в небе и скончался до приземления.
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