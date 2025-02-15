Два поезда зажали легковушку в Москве

Вечером 15 февраля в деревне Чернецкое в Троицком административном округе Москвы произошла авария с двумя железнодорожными составами и одним легковым автомобилем. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о случившемся поступила в спасательную службу в 19:21. На 273-м километре перегона Кресты — Сандарово на переезде машину зажало между двух товарных поездов.

На место выехали оперативные службы, прибыла скорая помощь. По предварительной информации, пострадавших нет. Железнодорожное движение перекрыли.

Столкновение подтвердили в пресс-службе Московской железной дороги. Нарушивший правила дорожного движения водитель авто выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, избежать ДТП не удалось. Никто не пострадал. Схода подвижного состава нет. Угрозы экологии нет», — подчеркнули в МЖД.

По информации источника 360.ru, в результате аварии железнодорожные составы получили незначительные повреждения обшивки.

Ранее стало известно, что еще 200 щитов с правилами безопасности на железной дороге установят в Подмосковье в 2025 году. Больше всего — в Люберцах, Раменском и Пушкино. Также повышать безопасность на железнодорожной инфраструктуре будут с помощью регулярных дежурств и рейдов.