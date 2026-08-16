Обманутая жена обвинила экс-сенатора США в романе с мужем и потребовала денег

Американка потребовала от экс-сенатора 75 тысяч долларов за измену мужа

В США пройдет слушание по иску жены телохранителя Мэтью Аммела к его бывшей начальнице, экс-сенатору Кирстен Синеме. Женщина потребовала компенсацию в размере более 75 тысяч долларов за разрушенную семью. Об этом сообщил People .

Хизер Аммел воспользовалась законом о лишении супружеской привязанности, который действует в штате Северная Каролина. Муж изменил ей с начальницей, разрушив 14-летний брак с тремя детьми.

Синема дала показания 31 июля, признав факт служебного романа. Он начался в 2024 году.

«Мы остановились в арендованном через Airbnb жилье в Напе, штат Калифорния. Мы были на улице. Мэтт поцеловал меня. Мы зашли внутрь и занялись сексом», — рассказала она.

Затем они несколько раз уединялись в Нью-Йорке, Вашингтоне, Аспене и Финиксе. Узнав об этом, Аммел развелась с мужем, а после потребовала компенсацию от его любовницы в размере более 75 тысяч долларов.

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