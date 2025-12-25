Клыки волка и чай из крови. Иностранец пытался вывезти из России дериваты редких животных

В Забайкалье таможенники обнаружили туриста с клыками зверей и чаем из их крови

Читинские таможенники пресекли попытку вывоза в Китай дериватов диких животных, обнаружив у иностранного туриста клыки хищников и чай из сухой крови оленя. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба .

Туриста остановили в пункте пропуска Забайкальск. При выборочном контроле в багаже мужчины, направлявшегося в Маньчжурию, нашли 11 клыков волка, три клыка медведя и чай, изготовленный из сухой оленьей крови. Пассажир не задекларировал товары и не представил разрешительные документы, пояснив, что вез их в подарок.

Экспертиза установила, что изъятые предметы относятся к бурому медведю и серому волку — видам, подпадающим под действие Конвенции СИТЕС. Для их вывоза требуется предварительное разрешение Росприроднадзора и заполнение пассажирской таможенной декларации.

В отношении иностранного гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ. Ему может грозить штраф до двукратной стоимости товаров с конфискацией.

Ранее алтайские таможенники нашли в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама, необычный сувенир — стеклянную бутылку с надписью «Змеиное вино». В ней находилась заспиртованная змея и корень растения