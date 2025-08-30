Клинику жены бывшего футболиста сборной России обнесло «привидение»

Полуголый мужчина ворвался в клинику супруги бывшего игрока сборной России Федора Смолова. Об этом Карина Истомина сообщила в Telegram-канале .

«В три часа ночи в пятницу в нашу клинику человек взломал дверь. Он был в одном полотенце на поясе и босиком, с акварельной кистью в руках и в косынке на голове», — написала она.

Истомина уточнила, что неизвестный пробыл в помещении примерно три часа, играл в привидение со шторами и разбросал документы. Затем взломщик застелил себе диван и какое-то время поспал, после чего обернулся в штору и ушел в районе семи утра.

«В клинике есть камеры, мы поставили сигнализацию, усилили замки и написали заявление в полицию. Это не отразится на открытии, помещение привели в порядок, диван и оставшиеся шторы отправили в химчистку. Вот такие предпринимательские будни», — добавила жена футболиста.

