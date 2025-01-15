В Арзамасе мужчина хотел обокрасть квартиру, но напился и уснул

В Нижегородской области мужчина проник в чужую квартиру, чтобы украсть оттуда ценные вещи, но не смог довести начатое до конца, потому что выпил весь алкоголь в доме и уснул. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Неудавшееся ограбление произошло произошло в одном из жилых домов на проспекте Ленина в Арзамасе. Местный житель отжал раму окна и проник в чужую квартиру.

Он собрал деньги, медикаменты, средства гигиены и алкоголь, но решил выпить найденное спиртное. После этого 37-летний мужчина уснул на диване. Преступника обнаружил хозяин квартиры.

Полицейские задержали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о покушении на ограбление. Ему грозит до четырех с половиной лет колонии. Правоохранителям мужчина заявил, что хотел похитить и продать чужое имущество, чтобы найти деньги для поездки в Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что в США ограбили дом российского хоккеиста Евгения Малкина, который сейчас играет за команду «Питтсбург Пингвинз». Грабители вытащили из его сейфа чемпионские кольца на Кубок Стэнли. Эти награды он получил в 2009, 2016 и 2017 годах. В преступлении подозревают банду воров, которая проникает в дома известных спортсменов.