Двум врачам клиники Тимура Хайдарова в Москве предъявили обвинения | 360°

Криминал 15 мая 2024, 10:17 Двум врачам клиники Тимура Хайдарова в Москве предъявили обвинения СК попросит московский суд арестовать двух врачей клиники хирурга Хайдарова Пресс-служба Следственного комитета Москвы

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В Москве предъявили обвинения двум врачам клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique. В ближайшее время им определят меру пресечения, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что следователи провели очные ставки и допросили 45-летнего заведующего хирургическим отделением IQ Plastique и 28-летнего хирурга. Вскоре следствие выйдет в Замоскворецкий районный суд с ходатайством об аресте обвиняемых.

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В феврале в клинике IQ Plastique пациенту провели операцию. Спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Тогда медики вновь прооперировали мужчину, но это не помогло. В итоге мужчину перевели в другое медучреждение, где он впал в кому и скончался. Сейчас деятельность IQ Plastique приостановлена на 90 суток по решению Арбитражного суда Москвы.