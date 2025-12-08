Клиника в Уфе без разрешения выложила фото обнаженной пациентки и поплатилась

Уфимская клиника эстетической медицины опубликовала фотографии голой клиентки без ее согласия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash .

Девушка потратила 112 тысячи на подтяжку груди в этом учреждении. После операции сотрудники выложили в соцсети фотографии «до и после» без согласия пациентки.

Происходящее ее шокировало, и она решила придать огласке такое отношений врачей. По словам девушки, она обращалась в клинику с просьбой удалить фотографии. Там сначала согласились, но по итогу ничего не удалили.

«Пришлось идти в суд. В итоге их обязали вернуть деньги за операцию, выплатить моральную компенсацию, штраф и прочие расходы. И, конечно же, удалить непотребства», — уточнил источник канала.

Ранее в московской частной клинике пациентка скончалась после операции по уменьшению груди. Точную причину смерти определят после судебно-медицинской экспертизы. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на себя расследование обстоятельств гибели пациентки.