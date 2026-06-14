Клиническая смерть от смартфона. Под Томском подростка ударило током в ванной

Подростка в Томской области ударило током от заряжающегося в ванной смартфона

По предварительным данным, 13-летний подросток отправился в ванную, взяв с собой смартфон и зарядку, Во время купания смартфон упал в воду и мальчика ударило током.

В этот момент родителей школьника не было дома. Когда родители вернулись, ребенок был без сознания. Отец оказал сыну первую помощь и вызвал скорую. Мальчика госпитализировали в состоянии клинической смерти, за его жизнь борются врачи.

В Кемеровской области бабушку и внука убило током в бане. Мальчик схватился рукой за провод механического термометра, находившегося под напряжением. Бабушка попыталась спасти внука, однако оба погибли.