Китайцев предупредили о повышенном уровне опасности из-за ветра

Повышенный уровень опасности ввели в нескольких районах на севере Китая. Синоптики спрогнозировали сильный ветер, а также песчаные и снежные бури, сообщило агентство Xinhua .

По его данным, «оранжевый» уровень опасности объявили в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине.

«Ветер силой до 11 баллов (28,5-32,6 метро в секунду) по национальной шкале будет бушевать в некоторых районах», — отметили в издании.

Также в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей могут возникнуть песчаные и снежные бури.

Ранее жителей Китая предупредили об ураганном ветре и призвали людей весом меньше 50 килограммов не выходить на улицу. Государственный метеорологический центр КНР также рекомендовал гражданам не останавливаться под высокими зданиями, рекламными щитами или большими деревьями.

В связи с ухудшением погоды в Пекине, Тяньцзине и других частях провинции Хэбэй отменили уроки в школах и мероприятия на открытом воздухе, а работникам приказали отправиться домой.