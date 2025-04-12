Китайцам весом меньше 50 кг запретили выходить на улицу из-за ураганного ветра

В Китае разбушевался ураганный ветер скоростью 41 метр в секунду. В Пекине объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Государственный метеорологический центр КНР в официальном аккаунте управления в соцсети WeChat .

«Городское управление по чрезвычайным ситуациям напоминает населению: не выходите на улицу и не отправляйтесь в дорогу без необходимости, избегайте мероприятий на открытом воздухе. Не останавливайтесь и не задерживайтесь под высокими зданиями, рекламными щитами, временными сооружениями или большими деревьями», — подчеркнули в управлении.

Холодный вихрь движется на юго-восток из Монголии, в Китае ожидают порывы до 150 километров в час. В Китае действует четырехуровневая система погодных предупреждений, а силу ветра измеряют в баллах по шкале от 1 до 17. До воскресенья в КНР объявили второй по величине — «оранжевый» — уровень. Синоптики пообещали ветер силой от 11 до 13 баллов, который может нанести серьезный ущерб и чрезвычайные разрушения.

Работникам в Пекине, Тяньцзине и других частях провинции Хэбэй приказали отправиться домой, занятия в школах и мероприятия на открытом воздухе отменили.

В начале апреля в Красноярском крае разбушевался ураган. В Хакасии за медицинской помощью обратились более 30 человек. Пятерых госпитализировали, одна пациентка находится в тяжелом состоянии.