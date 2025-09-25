Китайцам, самолет которых попал в аварию в Шереметьеве, пришлось ночевать на полу

«Газета.ru»: пассажиры попавшего в аварию в Шереметьеве A330 ночевали на полу

Пассажиры рейса авиакомпании Hainan Airlines, чей самолет столкнулся накануне вечером в аэропорту Шереметьево с российским, провели ночь на полу терминала на туристических ковриках. Об этом сообщила «Газета.ru» .

«Вылет обещан в формате „мы попробуем посадить“ в 15:00. Китайцы не протестуют, но явно в шоке», — рассказал корреспондент издания.

Тем временем пассажиры авиакомпании «Россия» уже прибыли в Санкт-Петербург, их отправили резервным бортом.

Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который должен был вылететь в Пекин, зацепил Sukhoi Superjet 100 на взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве накануне вечером. Никто не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку аварии.