Китайский гимнаст сорвался во время номера в цирке Москвы

РЕН ТВ: гимнаст из Китая упал с трехметровой высоты в Большом Московском цирке

Во время выступления в Большом Московском цирке на улице Вернадского китайский гимнаст сорвался с большой высоты и получил травмы. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника, 30-летний артист сорвался с высоты примерно трех метров и сильно ударился головой. По предварительным данным, у мужчины компрессионный перелом позвоночника, его отправили в больницу.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в Telegram-канале отметил, что ЧП случилось во время номера китайских акробатов на велосипедах.

«Произошло странное падение — один из артистов практически без причины упал с плеч другого. По первой оценке, закружилась голова. Администрация цирка на всякий случай вызвала скорую помощь», — написал он.

Несколько дней назад гимнаст из Эфиопии также разбился на тренировке в Большом московском цирке.