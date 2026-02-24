Китайская пластика покалечила россиянок

Две россиянки пострадали в Китае на пластической операции по подтяжке лица по программе «До/После». О произошедшем они рассказали телеграм-каналу Baza .

Алла вместе с подругой Еленой не устояли перед рекламой и полетели в КНР на операцию за пять тысяч долларов. После минимального набора анализов их отправили под наркоз и провели процедуру.

После операции у Аллы болели разрезы на голове, а у ее подруги — макушка. На седьмой день у Елены разошлись швы, начала сочиться кровь. Врачи продолжали колоть антибиотики и уверяли, что все под контролем.

После возвращения в Россию у Елены образовалась залысина на макушке, на коже проступили медицинские нити. После их удаления девушке стало легче.

Затем выяснилось, что на самом деле китайская клиника использовала для фоторезультатов операций проплаченных моделей, а не реальных пациенток. Сейчас наиболее популярная услуга в клинике — процедура по подтяжке и контурингу лица.

