Пластический хирург рассказал, какой размер груди предпочитают россиянки
Пластический хирург Чиракадзе: россиянки предпочитают размер груди 2,5–3,5
Россиянки при маммопластике чаще всего выбирают размер груди 2,5–3,5. Об этом изданию «Газета.ru» рассказал пластический хирург Арсен Чиракадзе.
Врач рассказал, что выбор объема груди всегда индивидуален и напрямую зависит от пожеланий девушки.
«Однако, если говорить о текущих эстетических тенденциях, можно отметить, что чаще всего россиянки отдают предпочтение объему 2,5–3,5. Как правило, речь идет об имплантах среднего или среднего-плюс профиля», — отметил хирург.
Эти импланты обеспечивают выразительный и сдержанный результат «без излишней демонстративности», добавил Чиракадзе. Оптимальные импланты выбирают после консультации, на которой пациентка высказывает свои предпочтения относительно размера и формы, а также на основании антропометрических данных девушки. Чиракадзе подчеркнул, что ключевую роль в эстетике играет не столько размер, сколько форма.
