Китаянка получила огнестрельное ранение в висок в тире в Петербурге

Китаянка получила огнестрельное ранение в правый висок в одном из тиров Петербурга. Она скончалась. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Пострадавшую сразу же доставили в Мариинскую больницу. Там гражданка Китая наблюдалась в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации, спасти ее врачам не удалось.

По данным канала, в тире 20-летняя Чжао Инуо занималась около полутора месяцев, где брала уроки у инструктора.

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