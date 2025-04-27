Китаец сбежал из колонии-поселения в российском регионе
В Приморье разыскивают сбежавшего из колонии-поселения гражданина КНР
Осужденный в России гражданин Китая сбежал из колонии-поселения в поселке Приморском Хасанского района Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
В ведомстве отметили, что беглеца разыскивают, и попросили население оказать содействие в поимке.
По данным ФСИН, беглец одет в спортивные штаны, черную куртку с капюшоном и кроссовки. Рост мужчины — около 180 см.
В ведомстве пояснили, что осужденные в колониях-поселениях находятся без охраны, но под надзором. Они могут свободно передвигаться по территории и даже покидать ее в случае разрешения администрации.
РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что гражданин КНР получил срок за незаконное пересечение границы России. За побег ему может грозить дополнительное наказание, однако окончательное решение примет суд.
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