Китаец сбежал из колонии-поселения в российском регионе

Осужденный в России гражданин Китая сбежал из колонии-поселения в поселке Приморском Хасанского района Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

В ведомстве отметили, что беглеца разыскивают, и попросили население оказать содействие в поимке.

По данным ФСИН, беглец одет в спортивные штаны, черную куртку с капюшоном и кроссовки. Рост мужчины — около 180 см.

В ведомстве пояснили, что осужденные в колониях-поселениях находятся без охраны, но под надзором. Они могут свободно передвигаться по территории и даже покидать ее в случае разрешения администрации.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что гражданин КНР получил срок за незаконное пересечение границы России. За побег ему может грозить дополнительное наказание, однако окончательное решение примет суд.

Ранее якутский «терминатор» проломил стену в изоляторе, но сбежать не смог.