Якутский «терминатор» проломил стену в изоляторе, но сбежать не смог

Буйный мужчина проломил стену в камере изолятора временного содержания в Якутии, чтобы сбежать. Однако его планы провалились, сообщил Telegram-канал Baza .

Судя по кадрам, мужчина ногой выбил часть стены, за которой на лавочке лежал другой заключенный. Так якутский «терминатор» попал в соседнюю камеру.

По данным канала, мастера спорта по вольной борьбе и хапсагаю задержали в селе Ытык-Кюель после конфликта с местным главой. Полицейские поместили 31-летнего мужчину в ИВС, однако в его планы не входило там задерживаться. Теперь Попову грозит уголовное наказание.

Ранее в Подмосковье мужчина спокойно вышел из здания Люберецкого суда уже после того, как ему вынесли приговор — четыре года колонии. Мужчину осудили за избиение знакомого с применением оружия.